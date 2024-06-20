В Нижнем Тагиле новорожденный умер от сепсиса

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ЧилиИвано

Такие новости достойны цыпсо и прочих разрушителей России - что с вас взять, если хуже вашего, маловеры, безбожники уже 106 лет командуют в молельных стенах Кремля - по нарастающей от плети Господа идёт центробежная сила для русских и уменьшение рождаемости. Авторы тоже стараются разрушить Россию, в общем хоре, так сказать.