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В Нижнем Тагиле новорожденный умер от сепсиса

В Нижнем Тагиле новорожденный умер от сепсиса

В Свердловской области от сепсиса умер новорожденный, появившийся на свет 18 дней назад. Об этом порталу E1.

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Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
Такие новости достойны цыпсо и прочих разрушителей России - что с вас взять, если хуже вашего, маловеры, безбожники уже 106 лет командуют в молельных стенах Кремля - по нарастающей от плети Господа идёт центробежная сила для русских и уменьшение рождаемости. Авторы тоже стараются разрушить Россию, в общем хоре, так сказать.
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