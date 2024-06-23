В столице Поморья наградили самые читающие семьи

Такая традиция появилась на книжном фестивале «Белый июнь» в прошлом годуТакая традиция появилась на книжном фестивале «Белый июнь» в прошлом годуНакануне, во второй день фестиваля, на площади перед театром драмы состоялась церемония награждения десяти лучших читающих семей Архангельской области: из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Холмогорского и Приморского округов.