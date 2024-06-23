Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

В столице Поморья наградили самые читающие семьи

Такая традиция появилась на книжном фестивале «Белый июнь» в прошлом годуТакая традиция появилась на книжном фестивале «Белый июнь» в прошлом годуНакануне, во второй день фестиваля, на площади перед театром драмы состоялась церемония награждения десяти лучших читающих семей Архангельской области: из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Холмогорского и Приморского округов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх