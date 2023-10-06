«Секретная встреча в Стамбуле». Как Россия обсуждала с Западом ситуацию в Карабахе

Издание Politico сообщило, что за несколько дней до начала военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе Россия, США и страны Евросоюза «секретно встретились» в Стамбуле и обсудили развитие конфликта.
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