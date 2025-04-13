1. Согласно известному мифу, который распространяли ещё до революции либералы, социалисты и примкнувшие к ним художники, одним самых отвратительных проявлений «царского режима» были бурлаки.
Миф о бурлаках, миф о батраках и миф о кулаках
Комментарии
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Ю
Юрий
Ага, огромные деньги
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17 час.
св
спивак виктор
картину бурлаки на волге не уж то при советской власти писали ? а кулаки, кто их раскулачивал,не уж то из москвы приезжали?а сейчас дума не так делает как в 30 х и в 60 х,на сараи на бани на все налоги и штрафы,и как ?считай что сей текст про 90 е и нынешнее время!
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17 час.
Ю
Юрий
Говорят, батрак у помещицы получал до революции полмешка (а то и мешок пшеницы) за день работы. А после революции колхозник получал до 50-годов 1-2 кг зерна за трудодень и никаких денег. Трудно представить на что жила семья с детьми в колхозе, особенно если женщина жила без мужа. Сохранилось письмо колхозницы Сталину, где она вопрошает, как ей свести концы с концам и выжить, если ей выдали 0,5 кг на трудодень зерна, так как вычли долги за что то, а у нее двое детей. Уехать их села в город было проблематично - колхозникам не выдавали паспорта. Зато работала во всю агитация - я помню, в 60-г мы всем школьным собранием помпезно вручали мальчику из не благополучной семье ботинки. Уже тогда мне ребенку, казалось, что мы так мальчика унижаем. Можно это было сделать по тихому.
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16 час.
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