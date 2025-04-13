Миф о бурлаках, миф о батраках и миф о кулаках

картину бурлаки на волге не уж то при советской власти писали ? а кулаки, кто их раскулачивал,не уж то из москвы приезжали?а сейчас дума не так делает как в 30 х и в 60 х,на сараи на бани на все налоги и штрафы,и как ?считай что сей текст про 90 е и нынешнее время!

Ю

Юрий

Говорят, батрак у помещицы получал до революции полмешка (а то и мешок пшеницы) за день работы. А после революции колхозник получал до 50-годов 1-2 кг зерна за трудодень и никаких денег. Трудно представить на что жила семья с детьми в колхозе, особенно если женщина жила без мужа. Сохранилось письмо колхозницы Сталину, где она вопрошает, как ей свести концы с концам и выжить, если ей выдали 0,5 кг на трудодень зерна, так как вычли долги за что то, а у нее двое детей. Уехать их села в город было проблематично - колхозникам не выдавали паспорта. Зато работала во всю агитация - я помню, в 60-г мы всем школьным собранием помпезно вручали мальчику из не благополучной семье ботинки. Уже тогда мне ребенку, казалось, что мы так мальчика унижаем. Можно это было сделать по тихому.