Как избавиться от тяжёлой энергетики в доме

Дом – место, где отдыхаешь душой и телом, независимо от того, что происходит вокруг. Но иногда случается так, что идиллия, создаваемая годами, постепенно начинает рушиться, оставляя после себя плохое настроение, дурное самочувствие и малоприятный осадок внутри.