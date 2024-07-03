Как избавиться от тяжёлой энергетики в доме

Дом – место, где отдыхаешь душой и телом, независимо от того, что происходит вокруг. Но иногда случается так, что идиллия, создаваемая годами, постепенно начинает рушиться, оставляя после себя плохое настроение, дурное самочувствие и малоприятный осадок внутри.
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