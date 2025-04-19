82 года советской военной контрразведке «Смерш»

Сегодня 82 года, как была образована советская военная контрразведка «Смерш».Под этим названием, которое расшифровывается как «Смерть шпионам», с 43-го по 46-й годы действовали сразу три спецслужбы разной ведомственной принадлежности.
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