Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 843 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Как любил говорить наш генералиссимус СТАЛИН - МИ НЕ ПРОТИВ!🤠👍👈Южная Корея хочет...
  • Сергей М
    Не всё и не все. Нужна комиссия по оценке ущерба. Одно дело первый этаж в пятиэтажке и другое дело пятый. Дома и дачи...В Орске бунтует о...
  • Anodtat
    Что можно возместить 100000 рублей?Люди все потеряли.В Орске бунтует о...

Может ли золото стать основой для новой мировой валюты?

Может ли золото стать основой для новой мировой валюты?

По словам аналитика Доминика Фрисби, золото всегда служило самой надежной формой денег. Теперь сотрудничество между Китаем и Россией может привести к созданию нового средства обмена, обеспеченного золотом, что значительно поднимет цену на драгметалл.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх