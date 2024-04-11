Может ли золото стать основой для новой мировой валюты?

По словам аналитика Доминика Фрисби, золото всегда служило самой надежной формой денег. Теперь сотрудничество между Китаем и Россией может привести к созданию нового средства обмена, обеспеченного золотом, что значительно поднимет цену на драгметалл.
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