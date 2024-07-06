☕ Народная примета: "Если Вам сегодня не надо на работу, то именно сегодня Вы ПРОСНЁТЕСЬ ни свет ни заря!)".
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☕ Народная примета: "Если Вам сегодня не надо на работу, то именно сегодня Вы ПРОСНЁТЕСЬ ни свет ни заря!)".