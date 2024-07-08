В Новосибирске затянувшийся капремонт крыш вызвал потоп в квартирах

Жители верхних этажей в двух многоквартирниках пострадали от капремонта: крыши стали протекать. Обратиться в прокуратуру пришлось новосибирцам после того, как из-за осадков в их квартирах неоднократно начинался потоп.
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