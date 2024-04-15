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Эксперт ОМС Пушков объяснил, когда сердечники могут получить бесплатные лекарства

Эксперт ОМС Пушков объяснил, когда сердечники могут получить бесплатные лекарства

Пациентам, страдающим гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно вставать на диспансерный учет, чтобы врач регулярно наблюдал за их здоровьем, контролировал показатели, корректировал факторы риска, оценивал состояние органов-мишеней и при необходимости прописывал препараты, которыми государство обеспечивает ряд пациентов абсолютно бесплатно.

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