Эксперт ОМС Пушков объяснил, когда сердечники могут получить бесплатные лекарства

Пациентам, страдающим гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно вставать на диспансерный учет, чтобы врач регулярно наблюдал за их здоровьем, контролировал показатели, корректировал факторы риска, оценивал состояние органов-мишеней и при необходимости прописывал препараты, которыми государство обеспечивает ряд пациентов абсолютно бесплатно.