Когда родители трудятся, а дети лишь наслаждаются жизнью — внуки будут просить милостыню. Восточная мудрость

Наша страна попала в ловушку капитализма. Теперь её ждёт 15 лет стагнации. Как бы нас не убеждали, но капиталистический путь развития для России неприемлем.
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