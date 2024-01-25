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Times: недовольные Сунаком однопартийцы хотят добиться его отставки

Times: недовольные Сунаком однопартийцы хотят добиться его отставки

Часть депутатов правящей Консервативной партии Великобритании рассчитывает до парламентских выборов добиться отставки главы правительства Риши Сунака, надеясь остаться у власти на фоне роста популярности оппозиции.

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