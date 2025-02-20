Мысли вслух о переговорах России и США

Мысли вслух о состоявшихся позавчера в Эр-Рияде переговорах России и Пендосии.С моей точки зрения (а я тот ещё пессимист и всепропальщик) пока ничего нехорошего не произошло и признаков слива и договорняка не видно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии