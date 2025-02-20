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Мысли вслух о переговорах России и США

Мысли    вслух  о  состоявшихся    позавчера  в  Эр-Рияде переговорах России и  Пендосии.С  моей точки   зрения  (а я тот  ещё  пессимист  и  всепропальщик) пока  ничего нехорошего   не  произошло  и признаков слива   и  договорняка  не  видно.

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