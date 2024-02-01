Жестокое убийство бойца ММА Магомедрасула Мутаева в Махачкале: подробности раскрыты Елена ГалицкаяСледствие раскрыло детали убийства бойца смешанных единоборств (ММА) Магомедрасула Мутаева, произошедшего минувшей ночью в Махачкале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии