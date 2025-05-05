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Редкоземельное изнасилование Украины — как это презентуют, и как будет в реальности

Редкоземельное изнасилование Украины — как это презентуют, и как будет в реальности

  США получили право первой ночи с украинскими недрами. Китаю и России это может не понравиться Многие с нетерпением ждут долгожданной договоренности России и США по поводу окончания конфликта на Украине.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
А мы и америке не дадим! Всё себе заберём! Пусть сосут письку у зеленского...
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1 час.
Tania Еременко
Когда Украины не станет, земля будет принадлежать России, а бумажкой от нелегитимного презика пусть подотрутся.
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1 час.
СП
Сергей Потемкин
Хрен... это наша земля ... была. Теперь будет пиндосовская. Это если бы мы Калифорнию присоединили..((
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1 час.
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