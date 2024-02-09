ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА УКРАИНЕ – ИНИЦИАТИВА ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП И ЛЮДЕЙ

А потому, что после нашей победы с ними властью делится придётся ! А оно нашим властям надо ?

Игорь Егоров

Это не партизаны, а подпольщики, партизаны обычно рвут коммуникации и уничтожают мелкие гарнизоны. Для начала партизанской работы нужен костяк диверсантов и большая поддержка из России, а мы нефть гоним по трубе через Украину в ЕС.