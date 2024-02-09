Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Беликова
    Какие там партизаны? Минимум 80% населения против России настроены.ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖ...
  • Игорь Егоров
    Надо раз и навсегда определиться с этими господами... :"Если доктор сказал в морг, значит в морг"Либералов РФ вышв...
  • Игорь Егоров
    Это не партизаны, а подпольщики, партизаны обычно рвут коммуникации и уничтожают мелкие гарнизоны. Для начала партиза...ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖ...

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА УКРАИНЕ – ИНИЦИАТИВА ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП И ЛЮДЕЙ

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА УКРАИНЕ – ИНИЦИАТИВА ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП И ЛЮДЕЙ

Вера МЕЛЬНИК На днях под Краматорском (город ДНР, временно под оккупацией Киевом) активизировались наши партизаны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Boris Borisov
А потому, что после нашей победы с ними властью делится придётся ! А оно нашим властям надо ?
Ответить
1 час.
Игорь Егоров
Это не партизаны, а подпольщики, партизаны обычно рвут коммуникации и уничтожают мелкие гарнизоны. Для начала партизанской работы нужен костяк диверсантов и большая поддержка из России, а мы нефть гоним по трубе через Украину в ЕС.
Ответить
5 мин.
Мария Беликова
Какие там партизаны? Минимум 80% населения против России настроены.
Ответить
1 мин.

Картина дня

наверх