Вера МЕЛЬНИК На днях под Краматорском (город ДНР, временно под оккупацией Киевом) активизировались наши партизаны.
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА УКРАИНЕ – ИНИЦИАТИВА ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП И ЛЮДЕЙ
Комментарии
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Boris Borisov
А потому, что после нашей победы с ними властью делится придётся ! А оно нашим властям надо ?
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1 час.
Игорь Егоров
Это не партизаны, а подпольщики, партизаны обычно рвут коммуникации и уничтожают мелкие гарнизоны. Для начала партизанской работы нужен костяк диверсантов и большая поддержка из России, а мы нефть гоним по трубе через Украину в ЕС.
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5 мин.
Мария Беликова
Какие там партизаны? Минимум 80% населения против России настроены.
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1 мин.
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