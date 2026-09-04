Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что модель роста Европы разрушается.
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А всё равно США весьма и весьма опасны для мирового порядка - пытались и пытаются использовать НАТО как орудие для коллективной практической поддержки своих действий военных и захватнических
Никто и ничего сегодня предрекать не может. Поживём... увидим... если доживём.