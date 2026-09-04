Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Европа признала крах по трем фронтам: ее модель роста уничтожена.

Европа признала крах по трем фронтам: ее модель роста уничтожена.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что модель роста Европы разрушается.

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