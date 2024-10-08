Техспециалист Джакония: авиарежим на смартфоне стоит включать во время зарядки

Включать авиарежим на смартфоне следует ради экономии заряда, особенно, когда он близок к нулю. Такой совет в беседе с РИАМО дал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "МегаФона" Александр Джакония.
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