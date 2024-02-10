Начнут ли США войну с Ираном

160 нападений на американские войска После начала октября, когда Израиль вторгся в Газу, а поддерживаемые Ираном группировки в Ираке и Сирии в ответ усилили свои атаки на американские войска, многим экспертам, в том числе в кабинетах Пентагона и ЦРУ, стало очевидным, что непосредственная атака на одну из военных баз США при помощи иранского оружия – вопрос лишь времени.