В Британии осудили учителя, домогавшегося детей с помощью электрощетки

В Британии вынесли приговор 32-летнему педагогу, который домогался детей. Об этом сообщает The Sun.По данным издания, мужчина совершал сексуальное насилие над двумя девятилетними детьми.
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