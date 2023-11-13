"Спартак" подарил экс-бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову футболку с номером "29-0"

Московский "Спартак" перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом" подарил бывшему бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову футболку с номером "29-0" в честь победной серии Хабиба в смешанных единоборствах (ММА).
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