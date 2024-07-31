Губерниев слегка дал заднюю, а Тарасова сказала, что ей все равно на критику

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Комментарии
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Samarium
Очень хотелось бы, чтобы этих двоих &quot; из ларца, одинаковых с лица...&quot;, мы больше не только не увидели, но даже  не услышали их  НИКОГДА....Как и тех  &quot;спортсменов&quot;, участников этой позорной вакханалии, под названием ои в париже, которых и россиянами-то  назвать нельзя...
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