Губерниев слегка дал заднюю, а Тарасова сказала, что ей все равно на критику

Samarium

Очень хотелось бы, чтобы этих двоих " из ларца, одинаковых с лица...", мы больше не только не увидели, но даже не услышали их НИКОГДА....Как и тех "спортсменов", участников этой позорной вакханалии, под названием ои в париже, которых и россиянами-то назвать нельзя...