Выход фильма "Дюна: Часть вторая" перенесён на 2024 год из-за забастовок

Премьера продолжения фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях, перенесена студией Warner Bros с 3 ноября 2023 года на 15 марта 2024-го из-за продолжающихся забастовок сценаристов и актёров в Голливуде, сообщает Variety.