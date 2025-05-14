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США могут начать дистанционно отключать видеокарты в странах под санкциями

США могут начать дистанционно отключать видеокарты в странах под санкциями

Эта инициатива может коснуться таких компаний, как Nvidia, AMD и Intel. Однако российские эксперты пока не видят поводов для беспокойстваВ Конгресс США внесли законопроект, который может обязать производителей высокотехнологичных чипов и видеокарт отслеживать, где именно работает их продукция, и отключать, если выяснится, что работает она там, где не должна.

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