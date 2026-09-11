Останется база. Ученики старших классов смогут отказаться от углубленного изучения предметов

Ученики старших классов смогут изучать всю школьную программу исключительно на базовом уровне. Подробности нового образовательного стандарта с 1 сентября 2027 года.
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