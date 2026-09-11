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Царьград

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Останется база. Ученики старших классов смогут отказаться от углубленного изучения предметов

Останется база. Ученики старших классов смогут отказаться от углубленного изучения предметов

Ученики старших классов смогут изучать всю школьную программу исключительно на базовом уровне. Подробности нового образовательного стандарта с 1 сентября 2027 года.

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