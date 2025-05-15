Счетпалата РФ: суды пока не адаптировались к внедрению цифровых технологий

Счетная палата предложила правительству РФ и Верховному Суду меры по цифровизации судебной системы из-за риска не достичь цели по цифровой трансформации госуправления к 2030 году, говорится в отчете ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии