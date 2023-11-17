Недавно Вера Алдонина покинула пределы Российской Федерации. 16-летняя дочь Юлии Началовой предпочла не афишировать свой отъезд.
Дочь Юлии Началовой тайно покинула Россию
Комментарии
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Нина Прыгун
больше писать не о чем как о Вере Алдониной
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21 час.
ИП
Ирина Павлова
Какое творчество?? Его и у мамы-то было с гулькин нос, единственный хит-"Герой не моего романа". Его дочка и перепевает. А другие песни эпизодически звучат во время культурных мероприятий. Не нужно пока говорить о "гадком утенке" как о лебедей. Юле ещё учиться и учиться.
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13 час.
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