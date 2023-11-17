Дочь Юлии Началовой тайно покинула Россию

ИП

Ирина Павлова

Какое творчество?? Его и у мамы-то было с гулькин нос, единственный хит-"Герой не моего романа". Его дочка и перепевает. А другие песни эпизодически звучат во время культурных мероприятий. Не нужно пока говорить о "гадком утенке" как о лебедей. Юле ещё учиться и учиться.