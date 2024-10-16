В России слишком много приезжих, трудовая миграция наносит вред регионам. Любопытные детали опроса

y ykovl1957 Конечно, будет большое недовольство строителями. Сын - бригадир на стройке. Прораба спросили, в какой секции купить квартиру в строящемся доме. Он указал на секцию, которую строила бригада сына. Другие возводили таджики и узбеки. А сын только плюется, глядя на качество возведения дома, кураторам "закрывают" глаза. И сколько простоит дом, возведенный с нарушениями?

Людмила Полищук Никогда человек не будет делать что-то хорошее там, где он ненавидит ни людей, ни место нахождения.