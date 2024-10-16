Подавляющее большинство россиян считает, что вместе с ними проживает слишком большое количество мигрантов.
В России слишком много приезжих, трудовая миграция наносит вред регионам. Любопытные детали опроса
Комментарии
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y
ykovl1957
Конечно, будет большое недовольство строителями. Сын - бригадир на стройке. Прораба спросили, в какой секции купить квартиру в строящемся доме. Он указал на секцию, которую строила бригада сына. Другие возводили таджики и узбеки. А сын только плюется, глядя на качество возведения дома, кураторам "закрывают" глаза. И сколько простоит дом, возведенный с нарушениями?
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3 час.
Людмила Полищук
Никогда человек не будет делать что-то хорошее там, где он ненавидит ни людей, ни место нахождения.
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2 час.
Людмила Полищук
И я считаю работодателей мигрантов безответственными людьми, которые тоже не любят ни местных жителей, ни город, потому что им важны только деньги и дешёвая раб.сила, а не качественный результат
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2 час.
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