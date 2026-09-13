Дело о погибшей в парке львов «Тайган» сотруднице затребовал Александр Бастрыкин

Скандал вокруг трагедии в «Тайгане»: Почему СК вернулся к гибели сотрудницы «Тайгана».Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после гибели сотрудницы знаменитого крымского парка львов «Тайган» Леокадии Переваловой.