Два поколения суперкара McLaren сразились в гонке по прямой

Весной 2023 года британский автопроизводитель McLaren представил преемника своего суперкара 720S — новинка, получившая индекс 750S, стала серьёзным развитием существующей модели, обрела более мощный двигатель, а также получила ряд других доработок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии