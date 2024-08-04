Автобусный марафон «Единая Россия» объединяет» побывал в Алексеевском районе. Обсудить идеи и предложения жителей, а также рассказать о своей предвыборной программе на пятилетний период прибыли претенденты на депутатские мандаты в Парламент Татарстана.