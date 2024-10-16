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Военное дело может стать семейным. Доброволец вдохновился работой супруги и ушёл на СВО

Военное дело может стать семейным. Доброволец вдохновился работой супруги и ушёл на СВО

Военнослужащий с позывным "Поздняк" уже награждён за службу медалью Жукова.Доброволец "Поздняк" поделился с журналистами, как принял решение пойти на СВО.

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