В Крыму перехватили и уничтожили четыре дрона ВСУ, сообщили в Минобороны России. «В период с 12:05 до 12:25 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.