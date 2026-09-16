МАКС-канал: уровень воды в Туре снизился до 396 см

В Тюмени уровень воды в реке Туре снизился до 396 см, упав на 18 см за сутки, сообщает МАКС-канал «Паводок.
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