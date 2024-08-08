Российско-американской балерине запросили 15 лет по делу о госизмене

В ходе прений сторон в Свердловском областном суде прокурор, поддерживающий государственное обвинение, попросил приговорить к 15 годам лишения свободы гражданку России и США Ксению Карелину, обвиняемую в госизмене.
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