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Российско-американской балерине запросили 15 лет по делу о госизмене

Российско-американской балерине запросили 15 лет по делу о госизмене

В ходе прений сторон в Свердловском областном суде прокурор, поддерживающий государственное обвинение, попросил приговорить к 15 годам лишения свободы гражданку России и США Ксению Карелину, обвиняемую в госизмене.

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