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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**«Революционный» симулятор RoadCraft от создателей SnowRunner заслужил на ре...

«Революционный» симулятор RoadCraft от создателей SnowRunner заслужил на релизе в Steam «смешанные» отзывыКак и было обещано, 20 марта на ПК и консолях состоялся релиз «революционного» строительного симулятора RoadCraft от Saber Interactive (SnowRunner, Expeditions: A MudRunner Game) и издательства Focus Entertainment.

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