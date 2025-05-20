«Революционный» симулятор RoadCraft от создателей SnowRunner заслужил на ре...

«Революционный» симулятор RoadCraft от создателей SnowRunner заслужил на релизе в Steam «смешанные» отзывыКак и было обещано, 20 марта на ПК и консолях состоялся релиз «революционного» строительного симулятора RoadCraft от Saber Interactive (SnowRunner, Expeditions: A MudRunner Game) и издательства Focus Entertainment.