Забудьте о распознавании лиц: новый инструмент предсказывает возраст посредством анализа рук Максим МорозовНовая модель распознавания лиц с искусственным интеллектом, протестированная на коже, продемонстрировала способность точно предсказывать возраст по изображениям рук.
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