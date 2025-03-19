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Осака после выхода во второй круг в Майами: «Я ужасно хочу играть с топами»

Осака после выхода во второй круг в Майами: «Я ужасно хочу играть с топами»

На старте турнира экс-первая ракетка мира и четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» обыграла Юлию Стародубцеву 3:6, 6:4, 6:3.

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