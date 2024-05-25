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Закон, порядок, государство

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Житель Республики Хакасия, занимавшийся обслуживанием майнингового оборудования, предстанет перед судом

Следователем Следственного управления УМВД России по г. Абакану закончено расследование уголовного дела в отношении жителя Абакана 1985 года рождения, обвиняемого в совершении пяти эпизодов мошенничества с причинением значительного и крупного ущерба пострадавшим, а также в совершении присвоения или растраты в особо крупном размере.

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