Житель Республики Хакасия, занимавшийся обслуживанием майнингового оборудования, предстанет перед судом

Следователем Следственного управления УМВД России по г. Абакану закончено расследование уголовного дела в отношении жителя Абакана 1985 года рождения, обвиняемого в совершении пяти эпизодов мошенничества с причинением значительного и крупного ущерба пострадавшим, а также в совершении присвоения или растраты в особо крупном размере.