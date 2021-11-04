Банк Англии повысит сегодня ставку на 15 б.п. - Bank of America

Аналитики Bank of America (BofA) делятся своими прогнозами в преддверии запланированного на этот четверг заседания Банка Англии по монетарной политике: Мы ожидаем, что сегодня ЦБ 6-ю голосами протиАналитики Bank of America (BofA) делятся своими прогнозами в преддверии запланированного на этот четверг заседания Банка Англии по монетарной политике: Мы ожидаем, что сегодня ЦБ 6-ю голосами против 3-х примет решение повысить ключевую процентную ставку на 15 б.