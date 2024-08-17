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SLB проигнорировала требования Запада. Нефтесервисная компания расширила бизнес в России, несмотря на санкции. Нет конкурентов — нет проблем

SLB проигнорировала требования Запада. Нефтесервисная компания расширила бизнес в России, несмотря на санкции. Нет конкурентов — нет проблем

© РИА Новости Максим БогодвидВчера 300 прочитали Экономика 145,8K интересуются Техасская нефтесервисная компания SLB продолжает свою деятельность на территории России, пишет FT.

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