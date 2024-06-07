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РЭО, Свердловская область и «Акрон Холдинг» создадут объект утилизации отходов электроники

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере совершенствования  системы  обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО).

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