РЭО, Свердловская область и «Акрон Холдинг» создадут объект утилизации отходов электроники

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере совершенствования системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО).
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