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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс: «Мы немного удивлены происходящим. Но я видел вещи и похуже»

Сайнс прокомментировал неудачное выступление «Феррари» в квалификации в Канаде. Пилот «Феррари» отметил, что у команды пока нет объяснения причин, по которым ни испанцу, ни Шарлю Леклеру не удалось пробиться в третий сегмент квалификации.

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