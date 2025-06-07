Режут во дворах коров и баранов: мусульмане отмечают Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения

М ММ Каждый, публично зарезавший скотину на улице, должен быть осужден по ст.148:"публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Оскорбляет чувства православных, иудеев, буддистов и атеистов! Танцующих в церкви девок осудили, а кровавых исламистов, демонстративно проливающих кровь на улицах страны терпят?? Готовятся резать головы русским?

ИИ Иван Иванов СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!