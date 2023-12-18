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МС-21 приземлился сам. Лайнер прошел испытания на автоматическую посадку

МС-21 приземлился сам. Лайнер прошел испытания на автоматическую посадку

Самолет МС-21 успешно завершил испытания на автоматическую посадку по категории IIIA ИКАОСамолет МС-21 под управлением летчиков-испытателей Олега Мутовина и Андрея Воропаева успешно выполнил автоматическую посадку по категории IIIA Международной организации гражданской авиации (ICAO) в ходе летных испытаний.

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