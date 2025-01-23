Подразделение украинской полиции, известное как «Белый ангел», приступило к принудительной эвакуации детей с территории города Красноармейска, который в настоящее время носит название Покровск, рассказали источники в российских силовых структурах.
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