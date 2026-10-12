"В Кремле раскусили тактику Трампа": В Москве не поверили жестким и агрессивным выпадам в адрес Зеленского - инсайдер

Дональд Трамп перешел к прямой атаке на руководство Украины. В своем недавнем заявлении американский лидер открыто призвал к избранию нового президента на Украине, обвинив Владимира Зеленского в саботаже мирного процесса.
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Согласна с автором. Если бы хотели убрать. то сделали бы это давно и по тихому. Способов очень много. Прогнуть сильно не получится ,пока Европа поддерживает и они дальше будут тянуть .вплоть до выборов в конгресс и надеются .что Трамп станет очень скоро хромой уткой и все станет .как прежде. В Америке очень много сил. которые за Украину у власти и при власти.Один Келлог чего стоит.