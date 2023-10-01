smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 481 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сафронов
    ...это и есть - Настоящие патриоты гейропы! Так держать, ведь зима уже на подходе.Власти Нидерландо...
  • Сергей Oблезов
    Пора писак, упоминающих имя этого недоноска, подвергать крупным денежным штрафам! Это- должно быть забыто!Даня Милохин не к...
  • Сергей Oблезов
    Показал свою дурость! Дешевый пиар!Миронов призвал з...

Худшие прогнозы сбываются. Лётчик Кузьминов протоптал дорожку предателям России

Ещё не успела Россия отойти от предательства лётчика Кузьминова, который перегнал вертолёт Ми-8 врагу, как в украинских СМИ заявили о ещё одном предателе, сманившем за собой в плен 11 кадровых военных Минобороны России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
По мелочи но это заслуги Шойгу ни как на Пригожина уже не спишешь? Говорил нельзя его оленевода на войну ставить.
Ответить
4 час.
лл
лина любимцева
Он южный. Там олени не водятся... От жары сдохнут...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх