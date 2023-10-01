Худшие прогнозы сбываются. Лётчик Кузьминов протоптал дорожку предателям России

Ещё не успела Россия отойти от предательства лётчика Кузьминова, который перегнал вертолёт Ми-8 врагу, как в украинских СМИ заявили о ещё одном предателе, сманившем за собой в плен 11 кадровых военных Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии