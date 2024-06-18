Крупнейший объект здравоохранения построят до конца года для жителей Чулыма по нацпроекту

Поликлиника площадью в 5 тысяч квадратных метров сможет ежедневно обслуживать до 370 пациентов.В Чулыме продолжается строительство поликлинического отделения Чулымской ЦРБ – крупнейшего в Новосибирской области объекта здравоохранения, вводимого в эксплуатацию в 2024 году.