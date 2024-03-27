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Русский царь — татарин из Касимова

Русский царь — татарин из Касимова

О жизни и судьбе государя Симеона Бекбулатовича (Саин-Булата) Городу Касимову (Городцу Мещёрскому) более 1015 лет.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
А что, Касимов БЫЛ СТОЛИЦЕЙ Российского МОСКОВСКОГО Государства? Главным городом Княжества, может он, Касимов, и был, он разве это уже было ГОСУДАРСТВО Российское Великое Московское? Или Киевское, &quot;мать городов русских&quot; (как иногда именуют сие Княжество некоторые историки)?
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