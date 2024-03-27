О жизни и судьбе государя Симеона Бекбулатовича (Саин-Булата) Городу Касимову (Городцу Мещёрскому) более 1015 лет.
Русский царь — татарин из Касимова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Симоненко
А что, Касимов БЫЛ СТОЛИЦЕЙ Российского МОСКОВСКОГО Государства? Главным городом Княжества, может он, Касимов, и был, он разве это уже было ГОСУДАРСТВО Российское Великое Московское? Или Киевское, "мать городов русских" (как иногда именуют сие Княжество некоторые историки)?
Ответить
5 час.
Свежие комментарии