Русский царь — татарин из Касимова

Валерий Симоненко

А что, Касимов БЫЛ СТОЛИЦЕЙ Российского МОСКОВСКОГО Государства? Главным городом Княжества, может он, Касимов, и был, он разве это уже было ГОСУДАРСТВО Российское Великое Московское? Или Киевское, "мать городов русских" (как иногда именуют сие Княжество некоторые историки)?